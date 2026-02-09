DSM-Firmenich Aktie
WKN DE: A3D2TK / ISIN: CH1216478797
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DSM mit Blick auf den Verkauf des Geschäfts mit Tierernährung mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Buy" belassen. Grundsätzlich sei der Verkauf des Segments positiv, schrieb Chris Counihan in seiner ersten Einschätzung am Montag. Der begrenzte Umfang der Vorauszahlung von 600 Millionen US-Dollar durch den Käufer CVC werfe allerdings Fragen hinsichtlich des zu erzieltenden absoluten Werts auf. Das gelte auch für den bei DSM-Firmenich verbleibenden Aktienanteil an dem Segment./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 02:25 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 02:25 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
DSM-Firmenich AG
Jefferies & Company Inc.
96,00 €
Buy
67,16 €
42,94%
Buy
72,38 €
32,63%
Chris Counihan
