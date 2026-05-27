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WKN DE: A1C7QS / ISIN: JP3770350001

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27.05.2026 12:35:23

Dubai's image as a financial hub faces its biggest test yet

Amid the smoldering Iran war, wealthy elites are quietly shifting capital and other assets out of Dubai and heading to Singapore and Switzerland. Just how resilient is the emirate's safe-haven reputation?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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