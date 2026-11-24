Dycom Industries Aktie
WKN: 877158 / ISIN: US2674751019
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24.11.2026 13:12:39
Dycom Industries Inc. Bottom Line Declines In Q3
(RTTNews) - Dycom Industries Inc. (DY) revealed a profit for third quarter that Drops, from last year
The company's earnings totaled $96.22 million, or $3.19 per share. This compares with $106.37 million, or $3.63 per share, last year.
Excluding items, Dycom Industries Inc. reported adjusted earnings of $158.13 million or $5.23 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 41.6% to $2.056 billion from $1.452 billion last year.
Dycom Industries Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $96.22 Mln. vs. $106.37 Mln. last year. -EPS: $3.19 vs. $3.63 last year. -Revenue: $2.056 Bln vs. $1.452 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.48 To $ 2.78 Next quarter revenue guidance: $ 1.63 B To $ 1.70 B Full year revenue guidance: $ 7.66 B To $ 7.73 B
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