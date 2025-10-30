Dynagreen Environmental Protection Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Dynagreen Environmental Protection Group hat am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,160 HKD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 981,2 Millionen HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 961,3 Millionen HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at