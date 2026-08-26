E M Computing hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

E M Computing hat am 24.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Auf der Umsatzseite hat E M Computing im vergangenen Quartal 366,6 Millionen ILS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte E M Computing 335,1 Millionen ILS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at