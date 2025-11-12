E.ON sp. ADRs Aktie

E.ON sp. ADRs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 909855 / ISIN: US2687801033

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Wachstum 12.11.2025 17:54:45

E.ON-Aktie fällt dennoch: Bereinigtes Ergebnis klettert

E.ON-Aktie fällt dennoch: Bereinigtes Ergebnis klettert

E.ON hat in den ersten neun Monaten zehn Prozent mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Zum Wachstum trugen vor allem die Investitionen bei, wie der Energiekonzern in Essen mitteilte.

Der Ausblick auf das laufende Jahr wurde bestätigt.

"Unsere Strategie, massiv in die Modernisierung und Digitalisierung der Energieinfrastruktur zu investieren, zahlt sich aus", sagte Finanzchefin Nadia Jakobi. E.ON bezifferte die Investitionen in den ersten neun Monaten auf 5,1 Milliarden Euro, 8 Prozent mehr als im Jahr zuvor. 4,1 Milliarden flossen davon in das Netzgeschäft.

Das bereinigte EBITDA verbesserte sich unterdessen bei 2 Prozent höherem Außenumsatz um 10 Prozent auf 7,4 (6,7) Milliarden Euro. Trotz höherer Abschreibungen und eines gestiegenen Finanzaufwands stieg auch der bereinigte Konzernüberschuss um 4 Prozent auf 2,3 (2,2) Milliarden Euro. Während die operativen Gewinne in den Geschäftsfeldern Energy Networks und Energy Infrastructure Solutions um 18 und 15 Prozent zulegten, ging das Ergebnis im Geschäftsfeld Energy Retail um 18 Prozent zurück.

Für 2025 plant der Verteilnetzbetreiber weiter mit einem bereinigten Konzerngewinn zwischen 2,85 Milliarden und 3,05 Milliarden Euro sowie einem bereinigten EBITDA zwischen 9,6 und 9,8 Milliarden Euro.

43 Milliarden Euro will E.ON von 2024 bis 2028 in den Ausbau der Netzinfrastruktur investieren, 26 Milliarden Euro allein in Deutschland.

In diesem Jahr sind Investitionen in Höhe von rund 8,6 Milliarden Euro geplant.

Im XETRA-Handel schloss die E.ON-Aktie 3,59 Prozent tiefer bei 15,46 Euro.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

E.ON-Aktie im Plus: Autos als Stromspeicher mit großem Potenzial
E.ON-Aktie legt zu: E.ON zieht sich aus tschechischem Gasgeschäft zurück
E.ON-Aktie gibt ab: Milliardenplatzierung von grünen Anleihen

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

Nachrichten zu E.ON sp. ADRsmehr Nachrichten

Analysen zu E.ON sp. ADRsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

E.ON SE 15,19 -1,30% E.ON SE
E.ON sp. ADRs 15,50 2,65% E.ON sp. ADRs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Shutdown beendet: ATX etwas fester -- DAX leichter -- Märkte in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich freundlich, während das deutsche Börsenbarometer Verluste einsteckt. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen