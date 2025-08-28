E.ON sp. ADRs Aktie

E.ON sp. ADRs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 909855 / ISIN: US2687801033

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Grüne Projekte 28.08.2025 16:06:00

E.ON-Aktie gibt ab: Milliardenplatzierung von grünen Anleihen

E.ON-Aktie gibt ab: Milliardenplatzierung von grünen Anleihen

E.ON hat mit zwei grünen Anleihen 1,1 Milliarden Euro eingesammelt.

Die Erlöse will der Energiekonzern zur Finanzierung oder Refinanzierung grüner Projekte verwenden. Wie E.ON mitteilte, seien die Anleihen mit einem Orderbuch von 2,75 Milliarden Euro stark nachgefragt worden.

Die Transaktionen umfassten eine Anleihe über 500 Millionen Euro mit Fälligkeit im September 2031 und einem Kupon von 3,0 Prozent sowie eine Anleihe über 600 Millionen Euro mit Fälligkeit im September 2035 und einem Kupon von 3,5 Prozent.

"Mit den heute begebenen grünen Anleihen haben wir unseren Finanzierungsbedarf für 2025 erfolgreich abgeschlossen", sagte CFO Nadia Jakobi. Barclays, BNP, ING und SMBC fungierten als aktive Bookrunner der Transaktionen.

Via XETRA geben die Papiere von E.ON am Donnerstag zwischenzeitlich um 0,89 Prozent nach auf 15,54 Euro.

DJG/mgo/flf

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

JPMorgan sieht Argenx vor E.ON für den EuroStoxx - Aktien höher
E.ON-Aktie fester: E.ON legt operativ zu und bestätigt Unternehmensziele
E.ON-Aktie leidet unter Abstufung durch Morgan Stanley

Bildquelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images,PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images,E.ON,360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu E.ON sp. ADRsmehr Nachrichten