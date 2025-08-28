E.ON sp. ADRs Aktie
WKN: 909855 / ISIN: US2687801033
|Grüne Projekte
|
28.08.2025 16:06:00
E.ON-Aktie gibt ab: Milliardenplatzierung von grünen Anleihen
Die Erlöse will der Energiekonzern zur Finanzierung oder Refinanzierung grüner Projekte verwenden. Wie E.ON mitteilte, seien die Anleihen mit einem Orderbuch von 2,75 Milliarden Euro stark nachgefragt worden.
Die Transaktionen umfassten eine Anleihe über 500 Millionen Euro mit Fälligkeit im September 2031 und einem Kupon von 3,0 Prozent sowie eine Anleihe über 600 Millionen Euro mit Fälligkeit im September 2035 und einem Kupon von 3,5 Prozent.
"Mit den heute begebenen grünen Anleihen haben wir unseren Finanzierungsbedarf für 2025 erfolgreich abgeschlossen", sagte CFO Nadia Jakobi. Barclays, BNP, ING und SMBC fungierten als aktive Bookrunner der Transaktionen.
Via XETRA geben die Papiere von E.ON am Donnerstag zwischenzeitlich um 0,89 Prozent nach auf 15,54 Euro.
DJG/mgo/flf
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images,PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images,E.ON,360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu E.ON sp. ADRsmehr Nachrichten
|
12.08.25
|Ausblick: EON sp ADRs gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
29.07.25
|Erste Schätzungen: EON sp ADRs stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)