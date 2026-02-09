Mattel Aktie
WKN: 851704 / ISIN: US5770811025
|
09.02.2026 20:01:04
Earnings Preview For Mattel
This article Earnings Preview For Mattel originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mattel Inc.
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Mattel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|Mattel shares slump as sales and earnings hit by tariff timing (Financial Times)
|
21.10.25
|Mattel shares slump as sales and earnings hit by tariff timing (Financial Times)
|
21.10.25
|Ausblick: Mattel öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.10.25
|Erste Schätzungen: Mattel öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Mattel Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Mattel Inc.
|17,93
|-1,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow stabil -- ATX legt schlussendlich kräftig zu -- DAX beendet Handel über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zog am Montag deutlich an. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.