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17.08.2026 06:31:29
Ebara legte Quartalsergebnis vor
Ebara hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,10 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,08 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,53 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,63 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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