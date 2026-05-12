Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
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12.05.2026 15:09:00
EBay Rejects GameStop’s $55 Billion Takeover Bid
The online marketplace called the cash-and-stock proposal “neither credible nor attractive.”Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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