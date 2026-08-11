Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
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11.08.2026 05:52:22
South Korean group makes US defence push with shipbuilding bid
Hanwha Aerospace makes offer for Austal’s American business, which sells ships to navy and coastguardWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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