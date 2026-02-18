eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|
18.02.2026 09:00:00
eBay to Acquire Depop from Etsy
Enhances eBay’s consumer-to-consumer (C2C) value proposition through addition of leading fashion marketplace with compelling complementary offering and deeply engaged Gen Z and Millennial customer base. Etsy to focus exclusively on driving sustainable growth for its core marketplace.Weiter zum vollständigen Artikel bei eBay Inc.
Analysen zu eBay Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade?
Aktien in diesem Artikel
|eBay Inc.
|72,01
|3,20%
