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WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038

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15.07.2026 07:54:23

Stripe and Advent make $53bn bid for PayPal

Offer by payments start-up and private equity group comes at 28% premium to Tuesday’s closing share priceWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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