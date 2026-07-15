PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
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15.07.2026 07:54:23
Stripe and Advent make $53bn bid for PayPal
Offer by payments start-up and private equity group comes at 28% premium to Tuesday’s closing share priceWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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