Pace a Aktie
ISIN: KYG6865N1299
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11.08.2026 19:51:20
Ebola: Over 2,000 dead in DR Congo as virus gathers pace
Authorities in the DRC say the Ebola virus is killing faster than any outbreak on record. Scientists say it began sooner than thought, may have been transmitted from animals to humans and is gaining momentum.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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