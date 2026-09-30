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EEII AG: Halbjahresbericht per 30. Juni 2026



30.09.2026 / 19:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement : EEII 2026 – Halbjahresergebnisse



Zug, 30. September 2026

EEII AG veröffentlicht Halbjahresergebnisse per 30. Juni 2026.

EEII weist für das erste Halbjahr 2025 einen Verlust von CHF 547’568 aus (H2 2025: Verlust von CHF 332’306). Der Nettoinventarwert der EEII-Aktien («NAV») belief sich per Ende Juni 2026 auf CHF -0.76, was einer negativen Entwicklung von CHF -0.29 je Aktie seit Jahresbeginn entspricht.

Im ersten Halbjahr 2026 hat das Unternehmen die Vorbereitungen für die Reverse-Takeover-Transaktion mit der Jubin Frères SA abgeschlossen. Das Unternehmen hat die reglementarische Genehmigung der Schweizer Börse (SIX) erhalten, um die Kapitalerhöhung durchzuführen und die Jubin Frères SA zu integrieren.

Obwohl das Unternehmen derzeit über keine aktive Investition verfügt, entstanden für den Erhalt der Struktur als kotierte Gesellschaft Kosten von rund CHF 128’479. Zusätzlich zu den laufenden Kosten führte die Erstellung des Prospekts sowie dessen Einreichung bei der Schweizer Börse zu weiteren Kosten von CHF 419’089. Die gesamten Betriebsaufwendungen beliefen sich auf CHF 547’568, was dem ausgewiesenen Verlust für das erste Halbjahr 2026 entspricht.

Für weitere Informationen:

Die vollständigen Halbjahresergebnisse 2026 stehen unter folgendem Link zum Download zur Verfügung:

https://eeii.ch/home

Christoph Schweizer, Sprecher der EEII AG, contact@weissenstein-partner.ch,

+41 44 552 4343.

EEII ist an der Schweizer Börse (SIX) kotiert (Bloomberg: EEII SW Equity).

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