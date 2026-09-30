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30.09.2026 19:30:05

EEII AG: Halbjahresbericht per 30. Juni 2026

EEII AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
EEII AG: Halbjahresbericht per 30. Juni 2026

30.09.2026 / 19:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement: EEII 2026 – Halbjahresergebnisse
 

Zug, 30. September 2026

 

EEII AG veröffentlicht Halbjahresergebnisse per 30. Juni 2026.

EEII weist für das erste Halbjahr 2025 einen Verlust von CHF 547’568 aus (H2 2025: Verlust von CHF 332’306). Der Nettoinventarwert der EEII-Aktien («NAV») belief sich per Ende Juni 2026 auf CHF -0.76, was einer negativen Entwicklung von CHF -0.29 je Aktie seit Jahresbeginn entspricht.

Im ersten Halbjahr 2026 hat das Unternehmen die Vorbereitungen für die Reverse-Takeover-Transaktion mit der Jubin Frères SA abgeschlossen. Das Unternehmen hat die reglementarische Genehmigung der Schweizer Börse (SIX) erhalten, um die Kapitalerhöhung durchzuführen und die Jubin Frères SA zu integrieren.

Obwohl das Unternehmen derzeit über keine aktive Investition verfügt, entstanden für den Erhalt der Struktur als kotierte Gesellschaft Kosten von rund CHF 128’479. Zusätzlich zu den laufenden Kosten führte die Erstellung des Prospekts sowie dessen Einreichung bei der Schweizer Börse zu weiteren Kosten von CHF 419’089. Die gesamten Betriebsaufwendungen beliefen sich auf CHF 547’568, was dem ausgewiesenen Verlust für das erste Halbjahr 2026 entspricht.

 

Für weitere Informationen:

Die vollständigen Halbjahresergebnisse 2026 stehen unter folgendem Link zum Download zur Verfügung:

https://eeii.ch/home

Christoph Schweizer, Sprecher der EEII AG, contact@weissenstein-partner.ch,
+41 44 552 4343.

EEII ist an der Schweizer Börse (SIX) kotiert (Bloomberg: EEII SW Equity).

 

Rechtlicher Hinweis

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot, eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der EEII AG dar, noch einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. oder Art. 69 des Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) oder anderer anwendbarer Rechtsvorschriften. Sie darf ohne vorherige Zustimmung der EEII AG weder reproduziert noch weiterverbreitet werden. Anlegerinnen und Anleger sollten sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten lassen.

Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in die Vereinigten Staaten (im Sinne von Regulation S des US Securities Act of 1933) verbreitet werden. Ausserhalb der Schweiz wurden und werden keine Massnahmen ergriffen, um ein öffentliches Angebot der hierin genannten Wertpapiere zu ermöglichen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, welche die gegenwärtigen Einschätzungen und Annahmen der EEII AG widerspiegeln und bekannten sowie unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen; die EEII AG übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren.

Die EEII AG übernimmt keine Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen und lehnt jegliche Haftung im Zusammenhang damit ab.

 


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: EEII AG
Alpenstrasse 15
6304 Zug
Schweiz
Telefon: +41 41 729 42 80
Fax: +41 41 729 42 29
E-Mail: info@eeii.ch
Internet: www.eeii.ch
ISIN: CH0007162958
Valorennummer: 940179
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2408236

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2408236  30.09.2026 CET/CEST

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