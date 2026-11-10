Electromed Aktie

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WKN DE: A1C37U / ISIN: US2854091087

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10.11.2026 22:13:35

Electromed Inc. Q1 Income Advances

(RTTNews) - Electromed Inc. (ELMD) announced a profit for its first quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line came in at $2.761 million, or $0.32 per share. This compares with $2.136 million, or $0.25 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 10.6% to $18.682 million from $16.887 million last year.

Electromed Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $2.761 Mln. vs. $2.136 Mln. last year. -EPS: $0.32 vs. $0.25 last year. -Revenue: $18.682 Mln vs. $16.887 Mln last year.

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