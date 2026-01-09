Kia Motors Aktie
WKN: 885677 / ISIN: KR7000270009
|
09.01.2026 11:14:00
Elektro-SUV Kia EV2: Kompakt und variabel
Kia verspricht für seinen kompakten Elektro-SUV vor allem eine hohe Alltagstauglichkeit. Dank seiner Variabilität soll der Kia EV2 viele Europäer ansprechen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
