Kia Motors Aktie

Kia Motors

WKN: 885677 / ISIN: KR7000270009

09.01.2026 11:14:00

Elektro-SUV Kia EV2: Kompakt und variabel

Kia verspricht für seinen kompakten Elektro-SUV vor allem eine hohe Alltagstauglichkeit. Dank seiner Variabilität soll der Kia EV2 viele Europäer ansprechen.
