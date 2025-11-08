Elektroautopionier arbeitet offenbar an neuen Modellen - Anleger der Tesla-Aktie schauen genau hin

Tesla-Vorstandsvorsitzende Robyn Denholm deutete kürzlich in einem Interview mit CNBC an, dass sich "ein paar weitere Fahrzeuge" in Arbeit befinden. Was könnte dahinter stecken? Neue Modelle, günstigere Varianten oder gar völlig neue Konzepte - ein Überblick über Teslas mögliche nächste Schritte.

• Günstigere Versionen bestehender Modelle• Gerüchte um Model 2, Hoffnung auf "Cyber-SUV"• Entwicklungen bei Robotaxi und Tesla Semi

Neue Standardversionen bereits vorgestellt

Am 7. Oktober 2025 hat Tesla die neuen Standardversionen des Model 3 und Model Y vorgestellt. Laut einem Bericht von Teslarati sind die neuen Varianten günstiger als die bisherigen Modelle, da sie auf einige Premium-Elemente wie Glasdach, Ledersitze und den Rücksitztouchscreen verzichten. Die ersten Auslieferungen laufen bereits an. Es ist gut möglich, dass sich Tesla-Vorstandsvorsitzende Robyn Denholm in ihrem CNBC-Interview genau auf diese neuen Einstiegsmodelle bezog.

Gerüchte um "Model 2" halten sich hartnäckig

Seit Jahren kursieren Spekulationen um ein kompaktes und deutlich günstigeres Tesla-Modell - den sogenannten "Model 2". Mit einem anvisierten Preis von rund 25.000 US-Dollar sollen damit neue Kundengruppen erschlossen werden, die sich bisher keinen Tesla leisten konnten. Allerdings scheint der Hersteller derzeit andere Prioritäten zu setzen: Der Fokus liegt verstärkt auf autonomen Fahrfunktionen und Robotaxi-Projekten, wie dem geplanten "Cybercab", wie Teslarati weiter berichtet. Ein baldiger Marktstart des Model 2 gilt daher als eher unwahrscheinlich.

Fans hoffen auf ein "Cyber-SUV"

Neben dem Model 2 sorgt auch ein möglicher "Cyber-SUV" für Gesprächsstoff. In einem kurzen Clip war bereits ein SUV im kantigen Cybertruck-Stil zu sehen - offenbar neben einem Model-3-Prototypen. Viele Tesla-Fans wünschen sich einen großen SUV, der in die gleiche Kategorie wie Ford Expedition oder Chevy Tahoe fällt. Zwar bietet der Model X bereits viel Platz, doch einige Kunden sehen darin keinen echten Ersatz. Chefdesigner Franz von Holzhausen bestätigte laut Teslarati im September, dass Tesla sowohl einen Cyber-SUV als auch ein kleineres Pickup-Konzept in Betracht gezogen habe.

Cybercab und Tesla Semi im Fokus ab 2026

Viele Tesla-Fans warten sehnsüchtig auf neue Modelle, die das aktuelle Angebot ergänzen. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen an Fahrzeugen, die weniger auf Konsumentenmarkt als auf neue Mobilitätskonzepte wie autonome Taxis und schwere Nutzfahrzeuge ausgerichtet sind. Laut einem Bericht von Teslamag liegt die Serienproduktion des autonomen Cybercab ab 2026 im Plan. Elon Musk präzisierte im Rahmen der Analystenkonferenz zur Bilanz des dritten Quartals, dass die Produktion des Zweisitzers bereits im zweiten Quartal des Jahres 2026 starten soll. Gleiches gilt, laut Teslamag, für den Tesla Semi, welcher bislang nur in kleiner Stückzahl an Testkunden wie PepsiCo ausgeliefert wurde.

Kleine Schritte vor großen Visionen

Tesla dürfte in naher Zukunft vor allem günstigere Versionen bestehender Modelle auf den Markt bringen. Mittel- bis langfristig könnten mit einem Model 2 oder einem Cybertruck-basierten SUV auch völlig neue Fahrzeugtypen folgen - abhängig davon, wie stark das Unternehmen seine Ressourcen auf autonome Mobilität, den Tesla Semi und Robotaxis konzentriert.

Für Anleger bleibt spannend, ob neue Modelle die Nachfrage, und damit die Tesla-Aktie, wieder beflügeln könnten.

Redaktion finanzen.at