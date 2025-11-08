PepsiCo Aktie

PepsiCo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851995 / ISIN: US7134481081

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
E-Mobilität 08.11.2025 01:51:00

Elektroautopionier arbeitet offenbar an neuen Modellen - Anleger der Tesla-Aktie schauen genau hin

Elektroautopionier arbeitet offenbar an neuen Modellen - Anleger der Tesla-Aktie schauen genau hin

Tesla-Vorstandsvorsitzende Robyn Denholm deutete kürzlich in einem Interview mit CNBC an, dass sich "ein paar weitere Fahrzeuge" in Arbeit befinden. Was könnte dahinter stecken? Neue Modelle, günstigere Varianten oder gar völlig neue Konzepte - ein Überblick über Teslas mögliche nächste Schritte.

• Günstigere Versionen bestehender Modelle
• Gerüchte um Model 2, Hoffnung auf "Cyber-SUV"
• Entwicklungen bei Robotaxi und Tesla Semi

Neue Standardversionen bereits vorgestellt

Am 7. Oktober 2025 hat Tesla die neuen Standardversionen des Model 3 und Model Y vorgestellt. Laut einem Bericht von Teslarati sind die neuen Varianten günstiger als die bisherigen Modelle, da sie auf einige Premium-Elemente wie Glasdach, Ledersitze und den Rücksitztouchscreen verzichten. Die ersten Auslieferungen laufen bereits an. Es ist gut möglich, dass sich Tesla-Vorstandsvorsitzende Robyn Denholm in ihrem CNBC-Interview genau auf diese neuen Einstiegsmodelle bezog.

Gerüchte um "Model 2" halten sich hartnäckig

Seit Jahren kursieren Spekulationen um ein kompaktes und deutlich günstigeres Tesla-Modell - den sogenannten "Model 2". Mit einem anvisierten Preis von rund 25.000 US-Dollar sollen damit neue Kundengruppen erschlossen werden, die sich bisher keinen Tesla leisten konnten. Allerdings scheint der Hersteller derzeit andere Prioritäten zu setzen: Der Fokus liegt verstärkt auf autonomen Fahrfunktionen und Robotaxi-Projekten, wie dem geplanten "Cybercab", wie Teslarati weiter berichtet. Ein baldiger Marktstart des Model 2 gilt daher als eher unwahrscheinlich.

Fans hoffen auf ein "Cyber-SUV"

Neben dem Model 2 sorgt auch ein möglicher "Cyber-SUV" für Gesprächsstoff. In einem kurzen Clip war bereits ein SUV im kantigen Cybertruck-Stil zu sehen - offenbar neben einem Model-3-Prototypen. Viele Tesla-Fans wünschen sich einen großen SUV, der in die gleiche Kategorie wie Ford Expedition oder Chevy Tahoe fällt. Zwar bietet der Model X bereits viel Platz, doch einige Kunden sehen darin keinen echten Ersatz. Chefdesigner Franz von Holzhausen bestätigte laut Teslarati im September, dass Tesla sowohl einen Cyber-SUV als auch ein kleineres Pickup-Konzept in Betracht gezogen habe.

Cybercab und Tesla Semi im Fokus ab 2026

Viele Tesla-Fans warten sehnsüchtig auf neue Modelle, die das aktuelle Angebot ergänzen. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen an Fahrzeugen, die weniger auf Konsumentenmarkt als auf neue Mobilitätskonzepte wie autonome Taxis und schwere Nutzfahrzeuge ausgerichtet sind. Laut einem Bericht von Teslamag liegt die Serienproduktion des autonomen Cybercab ab 2026 im Plan. Elon Musk präzisierte im Rahmen der Analystenkonferenz zur Bilanz des dritten Quartals, dass die Produktion des Zweisitzers bereits im zweiten Quartal des Jahres 2026 starten soll. Gleiches gilt, laut Teslamag, für den Tesla Semi, welcher bislang nur in kleiner Stückzahl an Testkunden wie PepsiCo ausgeliefert wurde.

Kleine Schritte vor großen Visionen

Tesla dürfte in naher Zukunft vor allem günstigere Versionen bestehender Modelle auf den Markt bringen. Mittel- bis langfristig könnten mit einem Model 2 oder einem Cybertruck-basierten SUV auch völlig neue Fahrzeugtypen folgen - abhängig davon, wie stark das Unternehmen seine Ressourcen auf autonome Mobilität, den Tesla Semi und Robotaxis konzentriert.

Für Anleger bleibt spannend, ob neue Modelle die Nachfrage, und damit die Tesla-Aktie, wieder beflügeln könnten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tesla-Aktie verliert leicht: Aktionäre sollen über gigantisches Aktienpaket für Musk entscheiden
BYD-Aktie steigt: Briten bevorzugen E-Autos von BYD gegenüber Tesla
Lucid-Aktie gibt nach: Tesla-Konkurrent kann beim Umsatz nicht überzeugen

Bildquelle: Josh Edelson/AFP/Getty Images,Nadezda Murmakova / Shutterstock.com

Nachrichten zu PepsiCo Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Ford Motor Co.mehr Analysen

15.04.25 Ford Motor Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ford Motor Co. 11,23 -1,72% Ford Motor Co.
General Motors 60,62 1,42% General Motors
PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs 11 780,00 -0,76% PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
PepsiCo Inc. 123,40 0,83% PepsiCo Inc.
Tesla 374,70 -3,74% Tesla

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen