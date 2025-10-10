Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 schlussendlich tief in Rot

Zum Handelsschluss bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 3,49 Prozent leichter bei 24 221,75 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,074 Prozent fester bei 25 116,83 Punkten in den Handel, nach 25 098,18 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 25 195,28 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 207,15 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 3,06 Prozent. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 10.09.2025, bei 23 849,27 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 10.07.2025, bei 22 829,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.10.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 20 241,76 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 15,48 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 25 195,28 Punkten. Bei 16 542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell PepsiCo (+ 3,71 Prozent auf 150,08 USD), O Reilly Automotive (+ 2,44 Prozent auf 102,15 USD), T-Mobile US (+ 1,14 Prozent auf 228,79 USD), Exelon (+ 0,88 Prozent auf 47,07 USD) und Monster Beverage (+ 0,85 Prozent auf 69,62 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Synopsys (-9,39 Prozent auf 438,92 USD), Arm (-9,29 Prozent auf 154,81 USD), ON Semiconductor (-8,47 Prozent auf 45,74 USD), Microchip Technology (-8,28 Prozent auf 60,41 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-7,72 Prozent auf 214,90 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 83 951 807 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,972 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

