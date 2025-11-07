elf Beauty legte Quartalsergebnis vor

elf Beauty hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,05 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,330 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat elf Beauty mit einem Umsatz von insgesamt 343,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 301,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,24 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at