Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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26.05.2026 16:01:31
Eli Lilly to Buy 3 Vaccine Developers
The drugmaker said it would spend up to $4 billion to acquire small companies exploring vaccines for shingles, Epstein-Barr virus and other pathogens.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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