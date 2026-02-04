Eli Lilly Aktie

926,90EUR 79,70EUR 9,41%
Eli Lilly

WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

04.02.2026 14:35:22

Eli Lilly Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eli Lilly mit einem Kursziel von 1145 US-Dollar auf "Buy" belassen. Angesichts zuletzt gewachsener Anlegersorgen habe der Pharmakonzern solide Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 geliefert, schrieb Asad Haider am Mittwoch. Wichtiger sei allerdings die aus seiner Sicht vernünftige Umsatzzielspanne für 2026, deren Mittelpunkt 5 Prozent über dem Konsens liege. Damit strahlten die US-Amerikaner deutlich mehr Optimismus aus als tags zuvor Novo Nordisk, der dänische Konkurrent am Markt für Abnehmmittel./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:52 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eli Lilly Buy
Unternehmen:
Eli Lilly 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
$ 1 145,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 1 003,46 		Abst. Kursziel*:
14,11%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 1 092,17 		Abst. Kursziel aktuell:
4,84%
Analyst Name::
Asad Haider 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Eli Lilly

