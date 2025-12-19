LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
19.12.2025 23:28:00
Elon Musk gets a win in the long-running legal battle over his Tesla pay
A Delaware judge previously rejected the 2018 package, but Friday’s ruling said it would have been unfair for Musk to have been left uncompensated for years of work.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
