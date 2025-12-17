Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|
17.12.2025 12:00:05
How Home Depot became the front line of Trump’s immigration raids
US home improvement chain denies it is colluding with ICE round-ups targeting undocumented workersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Home Depotmehr Nachrichten
|
12:00
|How Home Depot became the front line of Trump’s immigration raids (Financial Times)
|
11.12.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.12.25
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones liegt am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Home Depot-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.12.25
|Handel in New York: Dow Jones beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.12.25
|Zuversicht in New York: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
10.12.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu (finanzen.at)