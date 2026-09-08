Tiny Aktie
WKN DE: A3D9Z2 / ISIN: CA88770A1003
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08.09.2026 15:55:26
Elversberg: Bundesliga newcomers from tiny town make waves
A team from a small southwestern German town of just 7,000 inhabitants made history by sealing promotion to become the 59th club to play in the Bundesliga. Elversberg has got off to a memorable start.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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