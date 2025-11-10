Emera legte Quartalsergebnis vor

Emera hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,76 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,010 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 2,09 Milliarden CAD gegenüber 1,74 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

