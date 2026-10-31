Enbridge vs. Enterprise Products: Which High-Yield Dividend Is Actually Safer?

Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) and Enbridge (NYSE: ENB) are two of the most-followed pipeline stocks. Both names also sport similar forward dividend yields, with Enterprise Products Partners yielding 5.9%, and Enbridge yielding around 5.8%. Both stocks also have similar track records of dividend growth, having hiked their payouts annually for around three decades.

That might make you think: What's the difference? Same industry, similar yields, similar growth streaks, similar stocks, right? Not so fast. Taking other factors into account, Enterprise Products Partners looks like the stronger choice, at least when it comes to what matters most for dividend investors.

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