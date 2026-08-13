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13.08.2026 06:31:29
ENEA SA präsentierte Quartalsergebnisse
ENEA SA hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
ENEA SA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,07 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,65 PLN je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat ENEA SA 5,64 Milliarden PLN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,50 Milliarden PLN umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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