Energizer Holdings Inc. Bottom Line Falls In Q2

(RTTNews) - Energizer Holdings Inc. (ENR) revealed a profit for second quarter that Drops, from last year

The company's earnings totaled $10.1 million, or $0.15 per share. This compares with $28.3 million, or $0.39 per share, last year.

Excluding items, Energizer Holdings Inc. reported adjusted earnings of $65.1 million or $0.94 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 3.0% to $643.3 million from $662.9 million last year.

Energizer Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $10.1 Mln. vs. $28.3 Mln. last year. -EPS: $0.15 vs. $0.39 last year. -Revenue: $643.3 Mln vs. $662.9 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.75 To $ 0.85 Full year EPS guidance: $ 3.30 To $ 3.60