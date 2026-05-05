Energizer Holdings Aktie

Energizer Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14UHB / ISIN: US29272W1099

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.05.2026 12:59:02

Energizer Holdings Inc. Bottom Line Falls In Q2

(RTTNews) - Energizer Holdings Inc. (ENR) revealed a profit for second quarter that Drops, from last year

The company's earnings totaled $10.1 million, or $0.15 per share. This compares with $28.3 million, or $0.39 per share, last year.

Excluding items, Energizer Holdings Inc. reported adjusted earnings of $65.1 million or $0.94 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 3.0% to $643.3 million from $662.9 million last year.

Energizer Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $10.1 Mln. vs. $28.3 Mln. last year. -EPS: $0.15 vs. $0.39 last year. -Revenue: $643.3 Mln vs. $662.9 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.75 To $ 0.85 Full year EPS guidance: $ 3.30 To $ 3.60

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Energizer Holdings Inc When Issued

mehr Nachrichten

Analysen zu Energizer Holdings Inc When Issued

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Energizer Holdings Inc When Issued 16,90 2,42% Energizer Holdings Inc When Issued

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26