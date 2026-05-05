Energy Transfer Equity LP Partnership Units Aktie
WKN DE: A0JJTN / ISIN: US29273V1008
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05.05.2026 13:37:38
Energy Transfer LP Reports Drop In Q1 Profit
(RTTNews) - Energy Transfer LP (ET) reported earnings for first quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line totaled $1.254 billion, or $0.35 per share. This compares with $1.323 billion, or $0.36 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 32.1% to $27.771 billion from $21.020 billion last year.
Energy Transfer LP earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.254 Bln. vs. $1.323 Bln. last year. -EPS: $0.35 vs. $0.36 last year. -Revenue: $27.771 Bln vs. $21.020 Bln last year.
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