Eni-Aktie fester: Spar und Eni planen Eröffnung von rund 70 neuer Despar-Tankstellenshops

Bis 2028 werde man circa 70 neue "Despar express"-Tankstellenshops in Österreich eröffnen, teilten die beiden Unternehmen am Donnerstag mit. Ziel sei es, "ein größeres Angebot und bessere Einkaufsmöglichkeiten auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten zu bieten".

Nach einer Testphase und den ersten "Despar express"-Tankstellenshops in Wien, Salzburg und Graz beginnen Enilive Austria und Spar nun mit dem Ausbau. Im Laufe des Juni eröffnen die nächsten drei Standorte in Ybbs, Wien und Steyr. "Die Shops bieten eine breite Auswahl an frischen Snacks und hochwertigen Lebensmitteln zu Supermarktpreisen; mit einem Stück italienischem Lebensgefühl für den Alltag", so Spar-Chef Hans K. Reisch in einer Aussendung. Zuletzt gab es in Österreich über 90 "Spar express"-Tankstellenshops, die von verschiedenen überregionalen und regionalen Tankstellenbetreibern geführt werden.

"Spar ist ein starker Partner, der in der Lage ist, nicht nur beim Sortiment, sondern auch beim Design hohe Ansprüche zu erfüllen, um italienisches Lebensgefühl zu transportieren", sagte Enilive-Austria-Geschäftsführer Marco Damonte. Enilive Austria betreibt nach eigenen Angaben österreichweit mit 320 Standorten die meisten Tankstellen im Bereich Markentankstellen.

