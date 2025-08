Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Zuschlägen

Machte sich der Euro STOXX 50 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch heute an seine positive Performance an.

Am Dienstag legt der Euro STOXX 50 um 09:13 Uhr via STOXX um 0,39 Prozent auf 5 262,68 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,316 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,237 Prozent auf 5 254,75 Punkte an der Kurstafel, nach 5 242,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 254,75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 268,56 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, bei 5 288,81 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 05.05.2025, den Stand von 5 283,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2024, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 571,60 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 7,01 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 568,19 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 540,22 Zählern.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 5,16 Prozent auf 41,18 EUR), Infineon (+ 3,63 Prozent auf 34,98 EUR), Siemens (+ 1,27 Prozent auf 219,55 EUR), Bayer (+ 1,02 Prozent auf 27,78 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,92 Prozent auf 89,50 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Enel (-0,38 Prozent auf 7,86 EUR), Eni (-0,26 Prozent auf 14,66 EUR), Rheinmetall (-0,20 Prozent auf 1 761,50 EUR), Deutsche Börse (-0,08 Prozent auf 256,80 EUR) und Deutsche Telekom (-0,06 Prozent auf 31,50 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 619 710 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 284,919 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,40 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at