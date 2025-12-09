ENI Aktie
WKN DE: 898285 / ISIN: US26874R1086
|Gaslagerstätten entdeckt
|
09.12.2025 13:14:00
Eni-Aktie leicht im Plus: Eni macht Gasfund
Der italienische Energiekonzern teilte mit, dass Tests in der Explorationsbohrung Konta-1, die bis zu einer Tiefe von rund 4,6 Kilometern gebohrt wurde, ein geschätztes Potenzial für eine Gasfördermenge von bis zu 2,27 Millionen Kubikmeter pro Tag ergeben hätten.
Nach vorläufigen Schätzungen des Konzerns beläuft sich das Gasvolumen in den vier Lagerstätten, die von der Bohrung getroffen wurden, auf rund 17 Milliarden Kubikmeter. Eni gab außerdem bekannt, dass weitere Lagerstättensegmente in dem Gebiet, die nicht von der Bohrung erfasst wurde, das Gesamtgasvolumen auf über ca. 28 Milliarden Kubikmeter erhöhen könnten.
Die Eni-Aktie notiert in Mailand zeitweise 0,26 Prozent im Plus bei 16,11 Euro.
DJG/DJN/sha/kla
DOW JONES
Bildquelle: Dafinchi / Shutterstock.com
