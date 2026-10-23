Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
|
23.10.2026 18:55:46
Eni (E) Q3 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.
Friday, Oct. 23, 2026
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Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
23.10.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
23.10.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Eni auf 31 Euro - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
23.10.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
23.10.26
|STOXX-Handel So performt der Euro STOXX 50 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
23.10.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.10.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.10.26
|Angespannte Stimmung in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
22.10.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
Analysen zu Eni S.p.A.
|23.10.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Eni Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Eni Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Eni Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Eni Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|27,59
|4,79%
|ENI SPAShs Sponsored American Deposit Receipts Repr 2 Shs
|55,00
|4,76%
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