EOG Resources Aktie
WKN: 877961 / ISIN: US26875P1012
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04.08.2026 22:41:43
EOG Resources Profit Climbs In Q2
(RTTNews) - EOG Resources (EOG) announced earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $2.724 billion, or $5.15 per share. This compares with $1.345 billion, or $2.46 per share, last year.
Excluding items, EOG Resources reported adjusted earnings of $2.683 billion or $5.07 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 57.4% to $8.620 billion from $5.478 billion last year.
EOG Resources earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.724 Bln. vs. $1.345 Bln. last year. -EPS: $5.15 vs. $2.46 last year. -Revenue: $8.620 Bln vs. $5.478 Bln last year.
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