EON SE-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon nach Eckdaten für 2023 auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Der Energiekonzern habe die Erwartungen insbesondere mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) übertroffen, schrieb Analystin Wanda Serwinowska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie wertet die Eckdaten aber zunächst einmal als eher neutral für die Aktien. Wichtiger sei der im Zuge der Veröffentlichung endgültiger Zahlen Mitte März erwartete Geschäftsausblick für 2024 sowie der Geschäftsplan bis 2028.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der EON SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Anleger zeigten sich um 17:35 Uhr bei der EON SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 12,56 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 11,51 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 4 089 296 EON SE-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Anteilsschein um 3,3 Prozent aufwärts. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2024 erfolgen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2024 / 18:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2024 / 18:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.