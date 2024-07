EON SE-Analyse: Bernstein Research verleiht EON SE-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran beschäftige sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit Chancen, die der Ausbau der Energienetze in Europa mit sich bringt. Das Wachstum werde durch die nationalen Pläne der europäischen Länder zur Erreichung des Null-Emissionsziels vorangetrieben.

Aktieninformation im Fokus: Die EON SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Die Aktie legte um 13:21 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 12,30 EUR zu. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 13,82 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 1 265 913 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Anteilsschein um 5,4 Prozent aufwärts. Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von EON SE wird am 14.08.2024 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2024 / 18:39 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2024 / 05:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.