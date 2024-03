Eon will sinkende Großhandelspreise auch künftig an Kunden weitergeben

ESSEN (dpa-AFX) - Deutschlands größter Energieversorger Eon (EON SE) hat seine Zusage bekräftigt, sinkende Großhandelspreise auch künftig an seine Kundinnen und Kunden weiterreichen zu wollen. "Sobald wir den Spielraum haben, werden wir niedrigere Großhandelspreise auch an unsere Kunden weitergeben", sagte Eon-Finanzvorstand Marc Spieker bei der Bilanz-Pressekonferenz am Mittwoch in Essen. Eon hat in Deutschland rund 14 Millionen Strom- und Gaskunden.

Im Herbst vergangenen Jahres habe man die Preise bereits für Millionen Kunden in der Grundversorgung gesenkt. "Aus heutiger Sicht, wenn man sich die Großhandelspreise anschaut, glauben wir auch, dass für die Grundversorgung an der Stelle in den nächsten Monaten erstmal keine weitere Preisanpassung ansteht", sagte Spieker. Allerdings hätten nicht alle Kunden den gleichen Vertrag. "Da wird es auch in diesem Jahr für den einen oder anderen Sondervertrag immer noch mal die ein oder andere Anpassung geben."

Wo die Netzentgelte gestiegen seien, habe man das jetzt erst einmal nicht an die Kunden weitergegeben. Auf Dauer könne Eon das Thema Netzentgelte aber nicht komplett von den Kosten fernhalten. "Das werden wir dann zum gegebenen Zeitpunkt uns anschauen. Dann werden wir auch auf die Großhandelspreise gucken. Und dann wird man sehen, was das für die Kunden bedeutet", sagte Spieker.

Die Mehrwertsteuererhöhung bei Erdgas zum 1. April von 7 auf dann wieder 19 Prozent will Eon allerdings an alle Kunden weitergeben. Der Steuersatz war zur Entlastung während der Energiekrise zum 1. Oktober 2022 abgesenkt worden./tob/DP/stk