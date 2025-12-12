EQS-Adhoc: 029 Group SE: Erfolgreicher Abschluss von zwei strategischen Transaktionen

EQS-Ad-hoc: 029 Group SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

029 Group SE: Erfolgreicher Abschluss von zwei strategischen Transaktionen



12.12.2025 / 21:18 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Berlin, 12. Dezember 2025. Die 029 Group SE (ISIN: DE000A2LQ2D0), eine internationale Investmentplattform im Bereich Real Estate, Hospitality und Lifestyle, gibt den erfolgreichen Abschluss zweier strategischer Portfoliomaßnahmen bekannt.

Die 029 Group SE hat ihre Beteiligung an der TRIP Drinks Ltd. vollständig im Rahmen eines Verkaufs auf dem Sekundärmarkt an bestehende Investoren veräußert. Die Transaktion wird einen Bruttoerlös in Höhe von rund 4,9 Mio. EUR erzielen und entspricht einem realisierten Multiple von 3,3x auf das eingesetzte Kapital. Vorbehaltlich der Abschlussprüfung geht das Management derzeit davon aus, dass sich hieraus eine Minderung des Buchwerts der Gesamtvermögenswerte nach HGB im Geschäftsjahr 2025 um etwa 1,8 Mio. EUR ergeben wird. Die Veräußerung folgt auf die Finanzierungsrunde von TRIP im November 2025 und verdeutlicht die strategische Neuausrichtung der 029 Group, indem sie Liquidität freisetzt und Kapital in neue Investitionsschwerpunkte investiert.

Parallel dazu hat die 029 Group SE eine Beteiligung in Höhe von 5,0 % an der Periskop Partners AG mit Sitz in Berlin über den Sekundärmarkt erworben. Der Kaufpreis beläuft sich auf 4,0 Mio. EUR. Zusätzlich hat sich die 029 Group SE weitere Call Optionen gesichert, die Beteiligung auf bis zu 10,0 % zu erhöhen. Die Periskop Partners AG ist eine breit aufgestellte Immobilieninvestmentplattform mit Aktivitäten in Deutschland und Polen. Sie initiiert und berät Fonds in den Bereichen Landentwicklung, Senior Living, Logistik sowie opportunistische Strategien und verwaltet derzeit ein Vermögen von über 2 Mrd. EUR.

Die Periskop Partners AG ergänzt die Limestone Capital AG als zentrales Ankerinvestment im Rahmen der strategischen Neupositionierung der 029 Group SE zu einer Investmentplattform mit Fokus auf Real Estate, Hospitality und Lifestyle.

Über 029 Group SE

Die 029 Group SE ist eine internationale Investmentplattform an der Schnittstelle von Real Estate, Hospitality und Lifestyle. Die 029 Group SE entwickelt und unterstützt kategoriedefinierende Marken und Plattformen, die neu definieren, wie Menschen leben, arbeiten und reisen. Mit einem hands-on Investitionsansatz investiert die 029 Group in die stärksten Unternehmer und konzentriert sich auf Bereiche, in denen sie durch ihre Plattform, ihr globales Netzwerk und ihre Expertise im Unternehmensaufbau einen erheblichen Mehrwert schaffen kann. Die 029 Group SE hat ihren Sitz in Berlin, Deutschland.

Weitere Informationen: https://www.029-group.com/

