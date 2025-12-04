aap Implantate Aktie
WKN DE: A3H210 / ISIN: DE000A3H2101
|
04.12.2025 13:07:44
EQS-Adhoc: aap Implantate AG: Barkapitalerhöhung
|
EQS-Ad-hoc: aap Implantate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
Der Vorstand der aap Implantate AG („Gesellschaft“) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 13.909.408,00 um EUR 788.150,00 auf EUR 14.697.558 durch Ausgabe von 788.150 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 („Neue Aktien“), gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2024/I und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen („Barkapitalerhöhung“). Der Ausgabebetrag je Neuer Aktie beträgt EUR 1,34. Die Barkapitalerhöhung entspricht rund 5 % des bestehenden Grundkapitals. Die Ausgabe der Neuen Aktien erfolgt im Wege der Privatplatzierung an ausgewählte Investoren. Die Neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2025 gewinnberechtigt sein.
Die Barkapitalerhöhung dient der Stärkung der Eigenkapitalbasis der Gesellschaft. Der Bruttoemissionserlös aus der Barkapitalerhöhung wird sich auf EUR 1.056.121,00 belaufen.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
aap Implantate AG; R. Di Girolamo; Vorsitzender des Vorstands / CEO; Lorenzweg 5; D-12099 Berlin
Tel.: +49/30/750 19 – 170; Fax: +49/30/750 19 – 290; r.digirolamo@aap.de
Ende der Insiderinformation
04.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|aap Implantate AG
|Lorenzweg 5
|12099 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 30 75 019-0
|Fax:
|+49 (0) 30 75 019-111
|E-Mail:
|info@aap.de
|Internet:
|www.aap.de
|ISIN:
|DE000A3H2101
|WKN:
|A3H210
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2240510
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2240510 04.12.2025 CET/CEST
