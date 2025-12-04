aap Implantate Aktie

aap Implantate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3H210 / ISIN: DE000A3H2101

04.12.2025 13:07:44

EQS-Adhoc: aap Implantate AG: Barkapitalerhöhung

aap Implantate AG: Barkapitalerhöhung
aap Implantate AG: Barkapitalerhöhung

04.12.2025 / 13:07 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Vorstand der aap Implantate AG („Gesellschaft“) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 13.909.408,00 um EUR 788.150,00 auf EUR 14.697.558 durch Ausgabe von 788.150 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 („Neue Aktien“), gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2024/I und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen („Barkapitalerhöhung“). Der Ausgabebetrag je Neuer Aktie beträgt EUR 1,34. Die Barkapitalerhöhung entspricht rund 5 % des bestehenden Grundkapitals. Die Ausgabe der Neuen Aktien erfolgt im Wege der Privatplatzierung an ausgewählte Investoren. Die Neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2025 gewinnberechtigt sein.

Die Barkapitalerhöhung dient der Stärkung der Eigenkapitalbasis der Gesellschaft. Der Bruttoemissionserlös aus der Barkapitalerhöhung wird sich auf EUR 1.056.121,00 belaufen.

*****



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
aap Implantate AG; R. Di Girolamo; Vorsitzender des Vorstands / CEO; Lorenzweg 5; D-12099 Berlin
Tel.: +49/30/750 19 – 170; Fax: +49/30/750 19 – 290; r.digirolamo@aap.de


Ende der Insiderinformation

04.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: aap Implantate AG
Lorenzweg 5
12099 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30 75 019-0
Fax: +49 (0) 30 75 019-111
E-Mail: info@aap.de
Internet: www.aap.de
ISIN: DE000A3H2101
WKN: A3H210
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2240510

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2240510  04.12.2025 CET/CEST

