EQS-News: aap Implantate AG mit starkem Wachstum in Q3/2025: +15%

EQS-News: aap Implantate AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

aap Implantate AG mit starkem Wachstum in Q3/2025: +15%



28.10.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Umsatz in Q3 zeigt nachhaltiges Wachstum im Implantat-Geschäft

LOQTEQ® Portfolio gewinnt in allen Märkten an Traktion

Die aap Implantate AG („aap“) verzeichnete im dritten Quartal ein starkes Umsatzwachstum von 15% gegenüber dem Vorjahresquartal (Q3/2024). Dies ist umso bedeutender, da das dritte Quartal traditionell das schwächste Quartal im Jahr ist.

Dabei konnte vor Allem das aap LOQTEQ® Plattenportfolio in allen Märkten zulegen und erfreut sich zunehmender Beliebtheit bei den Anwendern durch seine einzigartigen technischen Vorteile. Aufträge in Höhe von rd. EUR 400.000 konnten aufgrund hoher Nachfrage bei Spitzenprodukten sowie temporärer Produktions- und Zulieferengpässe nicht vollständig im Q3/2025 ausgeliefert werden und bilden für das Q4/2025 eine solide Startbasis.

Q3/2025 – Umsatzzahlen

Region / Umsatz in TEUR Q3/2025 Q3/2024 Veränderung EMEA (= Europa, Mittlerer Osten, Afrika)

Nordamerika

LATAM (= Lateinamerika)

APAC (= Asien-Pazifik) 1.481

732

828

214 1.411

659

682

70 5%

11%

21%

204% Umsatz 3.255 2.822 15%

Region / Umsatz in $ Q3/2025 Q3/2024 Veränderung Nordamerika 855 724 18%

9M/2025 – Umsatzzahlen

Umsatz in TEUR 9M/2025 9M/2024 Veränderung EMEA (= Europa, Mittlerer Osten, Afrika)

Nordamerika

LATAM (= Lateinamerika)

APAC (= Asien-Pazifik) 4.753

2.022

2.047

663 4.745

2.090

2.108

320 0%

-3%

-3%

+107% Umsatz 9.484 9.264 2%

Region / Umsatz in $ 9M/2025 9M/2024 Veränderung Nordamerika 2.266 2.272 0%

Mit Blick auf die Regionen konnte die größte Region EMEA ein Wachstum von +5% ggü Vorjahr verzeichnen. Deutschland konnte auch im Q3 weiterhin leicht zulegen, unterstützt durch gutes Wachstum in Spanien/ Portugal (+~30% ggü. VJ) sowie stabile Umsätze aus weiteren Kernmärkten wie Südafrika und dem Mittleren Osten.

In den USA zeigten die intensivierten Marktbearbeitungsmaßnahmen erste Erfolge: Die amerikanische Tochtergesellschaft konnte den Umsatz in Lokalwährung um 18% steigern, was in Euro umgerechnet einem Anstieg von 11% entspricht. Auf die ersten 9 Monate konnte somit in USD-Währung die Lücke aus dem ersten Halbjahr 2025 wieder aufgeholt werden.

In der LATAM-Region konnte im Q3 der Umsatz um 21% ggü. VJ gesteigert werden. Maßgeblicher Treiber war das schnellwachsende Foot & Ankle Geschäft mit einer neuen Produktlinie, die sehr positiv vom Markt aufgenommen wurde.

Die APAC-Region konnte ihren Umsatz im dritten Quartal mit >200% außergewöhnlich stark steigern. Dazu trugen sowohl neue Kunden bei, die nach Abschluss aller Vorbereitungsarbeiten erfolgreich am Markt gestartet sind, als auch bestehendes Geschäft, was mit über 40% ggü. VJ deutlich zweistellig wachsen konnte. Es zeigt sich in der Region eine wachsende nachhaltige Marktdurchdringung und eröffnet solide Wachstumsperspektiven für die kommenden Jahre.

Auf die ersten neun Monate umgesetzt trug das starke dritte Quartal dazu bei, das Vorjahresresultat einzuholen und mit 2% zu übertreffen. Der kumulative Umsatz erreichte EUR 9,48 Mio. (9M/2024: EUR 9,26 Mio.).

Für das vierte Quartal startet aap solide mit einem Auftragsbestand aus Q3 von rd. EUR 400.000. Der weitere Ausbau sowie die Durchdringung der Märkte soll in den kommenden Monaten die Umsatzbasis weiter stärken. aap hält an ihrer Prognose für das Jahr 2025 fest.

----------------------------------------------------------------

aap Implantate AG (ISIN DE0005066609) - General Standard/Regulierter Markt - Alle deutschen Börsenplätze –

Über aap Implantate AG

Die aap Implantate AG ist ein global tätiges Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Berlin, Deutschland. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Produkte für die Traumatologie. Das IP-geschützte Portfolio umfasst neben dem innovativen anatomischen Plattensystem LOQTEQ® ein weites Spektrum an Lochschrauben. Darüber hinaus verfügt die aap Implantate AG über eine Innovationspipeline mit vielversprechenden Entwicklungsprojekten, wie der antibakteriellen Silberbeschichtungstechnologie und magnesiumbasierten Implantaten. Diese Technologien adressieren kritische und bislang noch nicht adäquat gelöste Probleme in der Traumatologie. Die aap Implantate AG vertreibt ihre Produkte in Deutschland direkt an Krankenhäuser, Einkaufsgemeinschaften und Verbundkliniken, während auf internationaler Ebene primär ein breites Distributoren-Netzwerk in rund 25 Ländern genutzt wird. In den USA setzt das Unternehmen mit ihrer Tochtergesellschaft aap Implants Inc. auf eine Vertriebsstrategie über Distributionsagenten. Die Aktie der aap Implantate AG ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (XETRA: AAQ.DE). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website unter www.aap.de.

Bei den in dieser Pressemitteilung dargestellten Zahlenangaben können technische Rundungsdifferenzen bestehen, die die Gesamtaussage nicht beeinträchtigen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie ihm derzeit zur Verfügung stehender Informationen basieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen auch diejenigen ein, die aap in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: aap Implantate AG; Rubino Di Girolamo, Vorstandsvorsitzender/ CEO, Lorenzweg 5; 12099 Berlin

Tel.: +49 (0)30 75019 – 170; Fax: +49 (0)30 75019 – 290; Email : r.digirolamo@aap.de