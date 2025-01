EQS-Adhoc: adidas beendet erfolgreiches Jahr mit besser als erwartetem vierten Quartal

EQS-Ad-hoc: adidas AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Jahresergebnis

adidas beendet erfolgreiches Jahr mit besser als erwartetem vierten Quartal



21.01.2025 / 17:53 CET/CEST

Herzogenaurach, 21. Januar 2025

adidas beendet erfolgreiches Jahr mit besser als erwartetem vierten Quartal adidas hat heute vorläufige Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal 2024 bekannt gegeben. In Q4 stieg der währungsbereinigte Umsatz um 19 %. In Euro verbesserte sich der Umsatz des Unternehmens um 24 % auf 5.965 Mio. € (2023: 4.812 Mio. €). Ohne die Yeezy Verkäufe in beiden Jahren stieg der währungsbereinigte Umsatz um 18 %. Die Bruttomarge des Unternehmens erhöhte sich um 5,2 Prozentpunkte auf 49,8 % (2023: 44,6 %). Das Betriebsergebnis belief sich im vierten Quartal auf 57 Mio. € (2023: negatives Betriebsergebnis in Höhe von 377 Mio. €). Auf der Grundlage vorläufiger, nicht testierter Zahlen für das Gesamtjahr 2024 stieg der währungsbereinigte Umsatz des Unternehmens um 12 %. In Euro verbesserte sich der Umsatz für 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 11 % auf 23.683 Mio. € (2023: 21.427 Mio. €). Ohne die Yeezy Verkäufe in beiden Jahren stieg der währungsbereinigte Umsatz um 13 %. Die Bruttomarge des Unternehmens erhöhte sich im Jahr 2024 um 3,3 Prozentpunkte auf 50,8 % (2023: 47,5 %) und das Betriebsergebnis für das Gesamtjahr verbesserte sich um mehr als 1 Mrd. € auf 1.337 Mio. € (2023: 268 Mio. €). adidas wird seine finalen Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 sowie eine Finanzprognose für 2025 am 5. März 2025 bekannt geben. *** Kontakte:

Media Relations

corporate.press@adidas.com

Tel.: +49 (0) 9132 84-2352 Investor Relations

investor.relations@adidas.com

Weitere Informationen finden Sie auf adidas-group.com.

Leistungskennzahlen (,Alternative Performance Measures‘ – ,APM‘), die sogenannte Non-GAAP-Measures sein können. Eine Übersicht dieser alternativen Leistungskennzahlen findet sich auf adidas-group.com/finanzpublikationen.



