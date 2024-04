EQS-Adhoc: AUSTRIACARD HOLDINGS AG:

EQS-Ad-hoc: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Schlagwort(e): Sonstiges

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Accelerated Bookbuilt Offering von bis zu ca. 5,47 Mio. Stammaktien der AUSTRIACARD HOLDINGS AG Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Wien, am 30.04.2024 Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG wurde darüber informiert, dass ihr Mehrheitsaktionär Nikolaos Lykos gemeinsam mit anderen Einzelaktionären im Rahmen eines Accelerated Bookbuild Offering (ABO) bis zu ca. 5,47 Mio. Aktien der AUSTRIACARD HOLDINGS AG angeboten hat (dies entspricht ca. 15,05% des Grundkapitals), wovon bis zu 2,2 Mio. Aktien von Nikolaos Lykos angeboten werden (dies entspricht ca. 6,05% des Grundkapitals). Nach Angaben des Leading Placement Agents, Euroxx Securities S.A., lag die Preisspanne bei EUR 6,00 bis 6,10 (entsprechend einem Abschlag von 9,1% -7,6% auf den Schlusskurs von EUR 6,60 an der Athener Börse (ATHEX) vom 29.04.2024). Der Mehrheitsaktionär Nikolaos Lykos hat einer Sperrfrist von 180 Tagen zugestimmt. Die AUSTRIACARD HOLDING AG wurde weiters informiert, dass (i) das ABO erfolgreich abgeschlossen wurde und die Transaktion voraussichtlich am 30.04.2024 (Handelstag) über die Börse abgewickelt werden wird und (ii) insgesamt 5.470.321 Aktien zu einem Preis von EUR 6,00 gehandelt wurden. Disclaimer : Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft, noch eine Finanzanalyse noch eine auf Wertpapiere der Gesellschaft bezogene Beratung oder Empfehlung dar. Diese Mitteilung stellt weiters keine Werbung in Österreich im Sinne von Artikel 2(k) der Prospektverordnung oder anderen gesetzlichen Bestimmungen oder eine Werbung außerhalb Österreichs dar und stellt weiters keinen Prospekt im Sinne der Prospektverordnung dar. Diese Mitteilung ist nicht zur Veröffentlichung, Weitergabe oder Verteilung in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, nach bzw. innerhalb Australien(s), Kanada(s), Japan(s) oder darüber hinaus Ländern, in denen die Veröffentlichung, Weitergabe oder Verteilung rechtswidrig bzw nur nach Durchführung von Genehmigungsverfahren nach den dort anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulässig wäre, bestimmt. ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Technologieunternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement für den Finanz-, Regierungs- und Privatsektor an. Das Unternehmen beschäftigt international 2.700 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Athener Börse notiert (ACAG). Aussender: AUSTRIACARD HOLDINGS AG

