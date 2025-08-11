Brockhaus Technologies Aktie
WKN DE: A2GSU4 / ISIN: DE000A2GSU42
|
11.08.2025 21:27:06
EQS-Adhoc: Brockhaus Technologies AG: Vorläufige Umsatzerlöse für H1 2025 bei € 111,9 Mio. und bereinigtes EBITDA bei € 25,1 Mio. – Prognose für 2025 bestätigt
|
EQS-Ad-hoc: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis
Brockhaus Technologies AG: Vorläufige Umsatzerlöse für H1 2025 bei € 111,9 Mio. und bereinigtes EBITDA bei € 25,1 Mio. – Prognose für 2025 bestätigt
Frankfurt am Main, 11. August 2025
Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, „Brockhaus Technologies“) hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres gemäß vorläufiger Zahlen Umsatzerlöse von € 111,9 Mio. erzielt, was einem organischen Wachstum von +2,6% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht (H1 2024: € 109,0 Mio.). Das bereinigte EBITDA betrug im Berichtszeitraum € 25,1 Mio. und entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 22,4% (H1 2024: € 37,8 Mio.; 34,6% Marge).
Im Segment HR Benefit & Mobility Platform (Bikeleasing, Probonio & Bike2Future) stiegen die Umsatzerlöse in H1 2025 um +2,9% auf € 97,5 Mio. (H1 2024: € 94,7 Mio.). Maßgeblicher Faktor für das Wachstum war ein deutlicher Anstieg der Umsatzerlöse aus der Verwertung von Bikes am Ende der Leasinglaufzeit, die grundsätzlich eine niedrigere Rohertragsmarge aufweisen als die übrigen Umsatzkomponenten des Segments. Das bereinigte EBITDA des Segments betrug € 26,8 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 27,5% (H1 2024: € 40,6 Mio.; 42,9% Marge). Die Marge wurde insbesondere durch geplante höhere Personal- und sonstige betriebliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der langfristigen Wachstumsstrategie zur Transformation vom Single-Product-Dienstradleasinganbieter zu einer Multi-Benefit-Plattform beeinflusst.
Im Segment Security Technologies (IHSE) lagen die Umsatzerlöse in H1 2025 mit € 14,4 Mio. weitestgehend auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums (H1 2024: € 14,3 Mio.). Das bereinigte EBITDA stieg auf € 1,5 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 10,4% (H1 2024: € 0,4 Mio.; 2,6% Marge).
Die Prognose von Brockhaus Technologies für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert bei Umsatzerlösen zwischen € 225 Mio. und € 235 Mio. sowie einem bereinigten EBITDA zwischen € 50 Mio. und € 55 Mio.
Die in dieser Mitteilung genannten Finanzkennzahlen sind vorläufig und ungeprüft. Der Halbjahresfinanzbericht H1 2025 wird am Donnerstag, den 14. August 2025, veröffentlicht. Der Earnings Call findet ebenfalls an diesem Tag um 16:00 Uhr (MESZ) statt.
Kontakt:
Brockhaus Technologies – Florian Peter
Telefon: +49 69 20 43 40 90
Fax: +49 69 20 43 40 971
E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com
Ende der Insiderinformation
