CERDIOS Aktie
WKN DE: A40G3Q / ISIN: LI1358444548
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16.06.2026 16:27:34
EQS-Adhoc: CERDIOS SE: Neue Organe
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EQS-Ad-hoc: CERDIOS SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat
CERDIOS SE: Neue Organe
Vaduz, 16.06.2026: Die CERDIOS SE (ISIN: LI1358444548) gibt bekannt, dass auf der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung folgende Änderungen im Verwaltungsrat der Gesellschaft gegeben hat: Die Aktionäre haben Göran Svensson zum neuen Verwaltungsrat der Gesellschaft gewählt. Anschließend wurde Desislava Krasteva in der ersten Sitzung des Verwaltungsrates zur Vorsitzenden und Göran Svensson zum Stellvertreter gewählt.
Die Vorsitzende des Verwaltungsrats Milena Guentcheva hat ihr Amt mit Ablauf der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung niedergelegt.
Desweiteren wurde FORVIS Mazars SA, Vernier/Schweiz als neue Revisionsstelle gewählt.
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Ende der Insiderinformation
16.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CERDIOS SE
|Neugasse 17
|9490 Vaduz
|Liechtenstein
|E-Mail:
|info@cerdios.li
|Internet:
|www.cerdios.li
|ISIN:
|LI1358444548
|WKN:
|A40G3Q
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Stuttgart; Freiverkehr in Frankfurt
|EQS News ID:
|2347414
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2347414 16.06.2026 CET/CEST
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