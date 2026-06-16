CERDIOS Aktie
WKN DE: A40G3Q / ISIN: LI1358444548
|
16.06.2026 16:27:34
EQS-Adhoc: CERDIOS SE: New executive bodies
|
EQS-Ad-hoc: CERDIOS SE / Key word(s): Personnel decisions / Supervisory Board
CERDIOS SE: New executive bodies
Vaduz, 16 June, 2026: CERDIOS SE (ISIN: LI1358444548) announces that the following changes to the company’s board of directors were approved at today’s extraordinary general meeting: The shareholders elected Göran Svensson as a new member of the company’s Administrative Board. Subsequently, at the first meeting of the Administrative Board, Desislava Krasteva was elected Chair and Göran Svensson was elected Vice Chair.
The Chair of the Board of Directors, Milena Guentcheva, stepped down from her position at the conclusion of today’s extraordinary general meeting.
Furthermore, FORVIS Mazars SA, Vernier/Switzerland was elected as the new auditor.
Contact:
End of Inside Information
16-Jun-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|CERDIOS SE
|Neugasse 17
|9490 Vaduz
|Liechtenstein
|E-mail:
|info@cerdios.li
|Internet:
|www.cerdios.li
|ISIN:
|LI1358444548
|WKN:
|A40G3Q
|Listed:
|Regulated Market in Dusseldorf, Stuttgart; Regulated Unofficial Market in Frankfurt
|EQS News ID:
|2347414
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2347414 16-Jun-2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CERDIOS SE Inhaber-Akt
Analysen zu CERDIOS SE Inhaber-Akt
Aktien in diesem Artikel
|CERDIOS SE Inhaber-Akt
|1,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel deutlich fester -- DAX letztlich stabil -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch an, der deutsche Leitindex zeigte sich mit Schwankungen. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.