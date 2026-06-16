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16.06.2026 16:27:34

EQS-Adhoc: CERDIOS SE: New executive bodies

EQS-Ad-hoc: CERDIOS SE / Key word(s): Personnel decisions / Supervisory Board
CERDIOS SE: New executive bodies

16-Jun-2026 / 16:27 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

CERDIOS SE: New executive bodies

Vaduz, 16 June, 2026: CERDIOS SE (ISIN: LI1358444548) announces that the following changes to the company’s board of directors were approved at today’s extraordinary general meeting: The shareholders elected Göran Svensson as a new member of the company’s Administrative Board. Subsequently, at the first meeting of the Administrative Board, Desislava Krasteva was elected Chair and Göran Svensson was elected Vice Chair.

The Chair of the Board of Directors, Milena Guentcheva, stepped down from her position at the conclusion of today’s extraordinary general meeting.

Furthermore, FORVIS Mazars SA, Vernier/Switzerland was elected as the new auditor.

Contact:
CERDIOS SE
E-Mail: info@cerdios.li



End of Inside Information

16-Jun-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: CERDIOS SE
Neugasse 17
9490 Vaduz
Liechtenstein
E-mail: info@cerdios.li
Internet: www.cerdios.li
ISIN: LI1358444548
WKN: A40G3Q
Listed: Regulated Market in Dusseldorf, Stuttgart; Regulated Unofficial Market in Frankfurt
EQS News ID: 2347414

 
End of Announcement EQS News Service

2347414  16-Jun-2026 CET/CEST

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