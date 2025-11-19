CHERRY Aktie

WKN DE: A3CRRN / ISIN: DE000A3CRRN9

19.11.2025

EQS-Adhoc: Cherry SE: Veräußerung eines Geschäftssegments geplant

EQS-Ad-hoc: CHERRY SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Cherry SE: Veräußerung eines Geschäftssegments geplant

19.11.2025 / 15:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München, 19. November 2025 – Der Vorstand der Cherry SE hat heute beschlossen, einen M&A-Prozess für die Veräußerung eines der beiden Geschäftssegmente „Digital Health & Solutions“ oder „Peripherals“ zu initiieren. Das Geschäftssegment „Digital Health & Solutions“ umfasst E-Health-Terminals, Mobilgeräte, Firmware, Software und Cloud-Lösungen wie TI-M oder TMS. Das Geschäftssegment „Peripherals“ besteht aus einem umfassenden Produktportfolio aus Gaming Devices sowie und Office-, Industrial- und Security-Peripherals.
Hintergrund der Entscheidung des Vorstands sind, trotz bereits umgesetzter Sanierungsmaßnahmen, weiter bestehende Einschränkungen der finanziellen Handlungsspielräume. Mit der aus der Veräußerung erzielten Liquidität sollen Verbindlichkeiten abgebaut werden und der verbleibende Teil des Unternehmens ausreichend finanziell ausgestattet werden, um Wachstumspläne zu finanzieren.

Mitteilende Person: Oliver Kaltner, Vorstandsvorsitzender
 


Ende der Insiderinformation

19.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cherry SE
Rosental 7, c/o Mindspace
80331 München
Deutschland
ISIN: DE000A3CRRN9
WKN: A3CRRN
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2232776

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2232776  19.11.2025 CET/CEST

