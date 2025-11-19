EQS-Adhoc: Cherry SE: Veräußerung eines Geschäftssegments geplant

CHERRY Aktie
München, 19. November 2025 – Der Vorstand der Cherry SE hat heute beschlossen, einen M&A-Prozess für die Veräußerung eines der beiden Geschäftssegmente „Digital Health & Solutions“ oder „Peripherals“ zu initiieren. Das Geschäftssegment „Digital Health & Solutions“ umfasst E-Health-Terminals, Mobilgeräte, Firmware, Software und Cloud-Lösungen wie TI-M oder TMS. Das Geschäftssegment „Peripherals“ besteht aus einem umfassenden Produktportfolio aus Gaming Devices sowie und Office-, Industrial- und Security-Peripherals.
Hintergrund der Entscheidung des Vorstands sind, trotz bereits umgesetzter Sanierungsmaßnahmen, weiter bestehende Einschränkungen der finanziellen Handlungsspielräume. Mit der aus der Veräußerung erzielten Liquidität sollen Verbindlichkeiten abgebaut werden und der verbleibende Teil des Unternehmens ausreichend finanziell ausgestattet werden, um Wachstumspläne zu finanzieren.
Mitteilende Person: Oliver Kaltner, Vorstandsvorsitzender
Ende der Insiderinformation
