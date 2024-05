EQS-Adhoc: CR Energy AG: Gratisaktien

EQS-Ad-hoc: CR Energy AG / Schlagwort(e): Dividende/Kapitalerhöhung

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 CR Energy AG schlägt der Hauptversammlung statt einer Bardividende die Ausgabe von Gratisaktien im Verhältnis 1:3 vor Kleinmachnow, 2. Mai 2024 Vorstand und Aufsichtsrat der CR Energy AG („CR Energy“, ISIN: DE000A2GS625) – eine Beteiligungsgesellschaft im Bereich erneuerbarer Energien und kostengünstigen sowie energiesparenden Bauens – haben heute beschlossen, der Hauptversammlung am 27. Juni 2024 vorzuschlagen, vom Bilanzgewinn einen Betrag von 17.640.654,00 Euro in andere Gewinnrücklagen einzustellen und damit das Grundkapital der Gesellschaft aus Gesellschaftsmitteln durch Ausgabe von Gratisaktien an die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft im Verhältnis 1:3 zu erhöhen. Somit werden für jede bestehende Stückaktie zusätzlich drei neue Stückaktien an die Aktionäre ausgegeben. Entsprechend vervierfacht sich das Grundkapital von bisher 5.880.218 Mio. Euro um 17.640.654 Mio. Euro auf nunmehr 23.520.872 Mio. Euro, eingeteilt in ebenso viele Stückaktien. Die neuen Aktien sollen ab dem 1. Januar 2024 gewinnberechtigt sein. Die Gesellschaft geht zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, ihren Aktionären in den Folgejahren auch wieder eine Bardividende anzubieten. Durch die Ausgabe von Gratisaktien im Verhältnis 1:3 erhöht sich die Aktienanzahl für unsere Aktionäre deutlich. Die Gesellschaft erwartet durch die steigende Aktienzahl eine höhere Wahrnehmbarkeit und eine zunehmende Liquidität des Börsenhandels und damit eine steigende Attraktivität der Aktie. Die CR Energy AG legt darüber hinaus nunmehr geprüfte und testierte Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 vor. Diese entsprechen den bereits veröffentlichten vorläufigen Zahlen (vgl. hierzu Ad-hoc vom 13.03.2024). Demnach wurde trotz eines insgesamt weiter herausfordernden Umfelds ein EBIT von 66,4 Mio. (Vj. 76,3 Mio.) Euro erzielt. Die operative Tätigkeit der Beteiligungen im Geschäftsjahr trug mit 29,8 Mio. (Vj. 16,7 Mio.) Euro zum Ergebnis bei. Zudem konnten die Beteiligungen der CR Energy AG im Jahr 2023 weiter im Wert gesteigert werden. Die liquiden Mittel der CR Energy AG stiegen zum 31.12.2023 in Folge der guten Entwicklung der Beteiligungen deutlich auf 19,5 Mio. (Vj. 16,3 Mio.) Euro. Auch der Cashflow aus operativer Tätigkeit erhöhte sich auf 4,16 (Vj. 3,63) Euro je Aktie. Die Eigenkapitalquote blieb unverändert hoch bei 97,4 %. Der bisherige Verlauf des Geschäftsjahres 2024 hat sich für die CR Energy positiv gestaltet.

Über CR Energy CR Energy AG gründet und entwickelt innovative und wachstumsstarke Unternehmen im Bereich der Energieversorgung und des nachhaltigen Wohnungsbaus. Sie unterstützt diese Unternehmen als strategischer Partner beim Aufbau und der Weiterentwicklung ihres Angebots, Skalierung ihres Geschäftsmodells und Erschließung neuer Märkte. Nachhaltigkeit und Qualität stehen dabei im Zentrum der Investitionsstrategie.



