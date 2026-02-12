DocCheck Aktie

12.02.2026 16:51:43

EQS-Adhoc: DocCheck Gruppe: Vorläufige Geschäftszahlen 2025

EQS-Ad-hoc: DocCheck AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
DocCheck Gruppe: Vorläufige Geschäftszahlen 2025

12.02.2026 / 16:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DocCheck Gruppe (ISIN DE000A1A6WE6) gibt heute vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt.

 Die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2025 liegen voraussichtlich in einem Korridor von 55,1 bis 55,4 Millionen Euro (Vorjahr: 53,8 Millionen Euro). Das voraussichtliche EBIT liegt zwischen 7,8 und 8,1 Millionen Euro (Vorjahr: 6,6 Millionen Euro). Der EBIT liegt damit über dem Korridor der zu den Neumonatszahlen angepassten Prognose von 6,5 bis 6,8 Millionen Euro für das EBIT. Diese Entwicklung ist insbesondere auf einen die Erwartungen übertreffenden Geschäftsverlauf im vierten Quartal 2025 zurückzuführen.

 Zum Ende des Jahres 2025 betrugen die Liquiden Mittel des Konzerns 14,5 Millionen Euro (Vorjahr: 17,0 Millionen Euro).

 Bezüglich des Ergebnisses pro Aktie (Vorjahr: 1,04 Euro unverwässert) kann die Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage treffen, da die dazu erforderlichen Berechnungen noch vorgenommen werden müssen.

 Auch für das Jahr 2026 erwartet die Gesellschaft eine organische Entwicklung in einem gesamtwirtschaftlich herausfordernden Geschäftsumfeld.


Kontakt:
DocCheck AG
Tanja Mumme
Leiterin Corporate Communications
Vogelsanger Str. 66
D - 50823 Köln
fon: +49(0)221 92053-139
fax: +49(0)221 92053-133
mailto:tanja.mumme@doccheck.com
home:www.doccheck.ag


Ende der Insiderinformation

12.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DocCheck AG
Vogelsanger Str. 66
50823 Köln
Deutschland
Telefon: +49 (0)221 92053-100
Fax: +49 (0)221 92053-133
E-Mail: ir@doccheck.com
Internet: www.doccheck.ag
ISIN: DE000A1A6WE6
WKN: A1A6WE
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2275778

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2275778  12.02.2026 CET/CEST

