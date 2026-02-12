EQS-Adhoc: DocCheck Gruppe: Vorläufige Geschäftszahlen 2025

EQS-Ad-hoc: DocCheck AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr

DocCheck Gruppe: Vorläufige Geschäftszahlen 2025



12.02.2026 / 16:51 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die DocCheck Gruppe (ISIN DE000A1A6WE6) gibt heute vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt.

Die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2025 liegen voraussichtlich in einem Korridor von 55,1 bis 55,4 Millionen Euro (Vorjahr: 53,8 Millionen Euro). Das voraussichtliche EBIT liegt zwischen 7,8 und 8,1 Millionen Euro (Vorjahr: 6,6 Millionen Euro). Der EBIT liegt damit über dem Korridor der zu den Neumonatszahlen angepassten Prognose von 6,5 bis 6,8 Millionen Euro für das EBIT. Diese Entwicklung ist insbesondere auf einen die Erwartungen übertreffenden Geschäftsverlauf im vierten Quartal 2025 zurückzuführen.

Zum Ende des Jahres 2025 betrugen die Liquiden Mittel des Konzerns 14,5 Millionen Euro (Vorjahr: 17,0 Millionen Euro).

Bezüglich des Ergebnisses pro Aktie (Vorjahr: 1,04 Euro unverwässert) kann die Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage treffen, da die dazu erforderlichen Berechnungen noch vorgenommen werden müssen.

Auch für das Jahr 2026 erwartet die Gesellschaft eine organische Entwicklung in einem gesamtwirtschaftlich herausfordernden Geschäftsumfeld.

Kontakt:DocCheck AGTanja MummeLeiterin Corporate CommunicationsVogelsanger Str. 66D - 50823 Kölnfon: +49(0)221 92053-139fax: +49(0)221 92053-133mailto:tanja.mumme@doccheck.comhome:www.doccheck.ag